Antalya’da 4 katlı boş bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde kullanılmayan 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin diğer dairelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İHA