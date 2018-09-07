- Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline yakın ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü.Yangın, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişleyen yangın, içerisinde sazlık alanlar ve küçük çam ağaçları bulunan alana yayıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yangının üç farklı noktada çıktığını ifade etmesi sabotaj ihtimalini de akıllara getirdi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.İHA