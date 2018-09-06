- Antalya’da bir evde klima ünitesinden çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2129 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 1’inci katında çıktı. Hasan Ü.’nün oturduğu evin pencerelerinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada evde olan iki çocuk kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Alevler kısa sürede tüm odayı sardı. İtfaiye yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü. Klima ünitesinden çıktığı belirlenen yangında evin iki odası kullanılamaz hale geldi.İHA