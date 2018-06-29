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Antalya’da kaçak içki operasyonu

Antalya’da kaçak içki operasyonu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Antalya’da kaçak içki operasyonu   

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda bin 160 litre çeşitli cins ve markalarda kaçak/sahte içki ele geçirildi.   
  Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Alanya’nın Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otele operasyon düzenledi. Otelde arama yapan görevliler, bin 160 litre çeşitli cins ve markalarda kaçak/sahte alkollü içki ele geçirdi. 
  Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan otel yetkilisi S.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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