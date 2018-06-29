Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda bin 160 litre çeşitli cins ve markalarda kaçak/sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Alanya’nın Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otele operasyon düzenledi. Otelde arama yapan görevliler, bin 160 litre çeşitli cins ve markalarda kaçak/sahte alkollü içki ele geçirdi.Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan otel yetkilisi S.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.İHA