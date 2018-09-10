- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle ve kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle ve kesinlikle bitireceğiz" sözlerinin ardından trafik denetimlerine ağırlık veren Antalya’da Jandarma Trafik timleri, kurallara uymayanlara ceza yağdırdı.Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle ve kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle ve kesinlikle bitireceğiz" sözlerinin ardından harekete geçti. Aksu Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Şelalesi üzerinde denetimlerini sıkılaştıran ekipler, seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, araç muayenesi eksik olan, sigortası yapılmayan ve kask takmayan sürücülere ceza yağdırdı.Uygulama noktasında araçları durduran jandarma, ruhsat, ehliyet kontrolü yapıp sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kontrol süreci boyunca da 3 jandarma yol güvenliğini sağladı. Kontrol sonucunda Emniyet kemeri takmayan sürücülere 108 TL, kaskı olmayan motosiklet sürücülerine 108 TL, ehliyetsiz araç kullanan sürücülere 2018 TL, sigortası olmayan araçlara 108 TL, muayene yapılmayan araçlara 108 TL, cep telefonu ile araç kullanan sürücülere 108 TL cezai işlem uygulandı. Ekipler kontrollerin aralıklar ile devam edeceğini bildirdi.İHA