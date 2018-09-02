- Antalya’da bir iş yerinden hırsızlık olayında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, 22 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Varsak Demirel Mahallesi’ndeki bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yapan şahısların B.E. (19) ve M.K. (18) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA