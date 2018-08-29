Antalya’da kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirerek Antalya'ya dönen hacıları, Antalya Dış Hatlar Havalimanı çıkışında yakınlarından oluşan mahşeri bir kalabalık karşıladı. Duygusal anların yaşandığı karşılamada hacılar, mutluluklarını yakınları ve torunlarıyla paylaştı.Hac ibadetini tamamlayıp kutsal topraklardan Antalya'ya dönen hacılar, Antalya Havalimanı'nda yakınları tarafından alkışlarla karşılandı. Antalya'dan kutsal topraklara giden 171 kişilik ilk kafile, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden uçaklarla havalimanına geldi. Coşkuyla karşılanan hacılar ile sabırsızlıkla kendilerini bekleyen yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Kalabalık nedeniyle zaman zaman görevlilerin de zor anlar yaşadığı havalimanında, hacılar tek tek yakınları ile kucaklaşarak hasret giderdi. Hacılara çıkışta müftülük görevlileri tarafından çiçek taktim edildi. Hacılar, mutluluklarını yakınları ve torunlarıyla paylaştı.Karşılamada bulunan Antalya Müftüsü Osman Artan, Antalya'dan bu yıl bin 450 kişinin kutsal topraklara gittiğini, 2 kişinin orada vefat ettiğini söyledi. İlk kafilenin sabah saatlerinde geldiğini dile getiren Artan, "Kendilerinden edindiğimiz bilgiye göre, orada herhangi bir sorun yaşamamışlar, çok güzel bir yolculuk geçirmişler. Allah kabul etsin" dedi.Artan, diğer hacıların da sağlıklı bir şekilde ülkeye dönmeleri temennisinde bulundu.İHA