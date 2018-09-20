- Antalya'da, aralarında özel harekat timlerinde yer aldığı 255 polis, daha önceden belirlenen 17 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Hava desteğinin de verildiği operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınırken, 100 paket eroin ile 22 paket kokain maddesi ele geçirildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk arasında Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Yeşildere ve Gebizli Mahallelerinde, daha önceden belirlenen 17 adrese dün 18.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.Narkotik Şube ekiplerinin koordinesinde gerçekleşen operasyonda, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize, güvenlik, ahlak büro ve trafik şube müdürlükleri ekipleri, mahalle giriş çıkışlarını kontrol altına aldı. Toplamda 255 polis, 2 zırhlı araç, 3 narkotik köpek ve bir helikopterle havadan da destekli gerçekleşen operasyonda, 30 kişiye uyuşturucu bulundurma ve ticareti yapma suçlarından işlem yapıldı.Şahısların adres ve üzerlerinde yapılan aramalarda 99,9 gram (100 paket) eroin, 10,5 gram kokain (22 paket), 245 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 3 adet av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 865 TL nakit para ele geçirildi.Operasyonda ayrıca, 682 şahıs ile 241 araç sorgulanıp, 35 araca toplam 19 bin 414 TL para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi ve 4 aranan şahıs da yakalandı.İHA