Antalya Kekova açıklarında içerisinde mültecileri taşıyan tekne battı. İlk belirlemelere göre 6’sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise boğulmaktan son anda kurtarıldı.Olay, Demre ilçesi turizm bölgesi Kekova’nın Geyik Adası’ndan 2,5 mil açıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 02.22 sıralarında içerisinde 15’e yakın göçmen bulunan bir sürat teknesinin battığı bilgisini alan ekipler, ihbar üzerine olay yerine intikal etti. İlk arama çalışmalarında ekipler tarafından biri kadın 4 kişi, bir balıkçı teknesiyle de bir başka göçmen kurtarıldı. Havadan bir uçak ile helikopter, denizden de 5 botla bölgede arama yapan ekipler, 6’sı çocuk, biri kadın, 2 erkek olmak üzere 9 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kekova’ya getirilen cenazeler, buradan Demre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yarıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kayıp olduğu düşünülen bir kişinin arama çalışmaları ise havadan karadan devam ediyor.İHA