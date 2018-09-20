Antalya’da Gaziler Günü kutlandı

Antalya’da Gaziler Günü kutlandı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Antalya’da Gaziler Günü kutlandı   
 
- Antalya’da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.  
  Antalya’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmayla başladı. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İL Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Zeynel Abidin Sezer, gaziler, askerler, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı. 
 Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir gazi tarafından şiir okundu. Şiirin okunmasından sonra ise Muharip Gaziler Derneği Başkanı Zeynel Abidin Sezer, vatanın sembolünün Gaziler Günü olduğunu söyledi. Gaziye sahip çıkan devlet ve halkın olduğunu ifade eden Sezer, “En önemlisi de evladımı askere, ‘Ya şehit ol, ya da gazi’ diyerek gönderen Türk annesine sahibiz. Gaziler günü anlamayanlara anlamak, istemeyenlere, unutulanlara ve de unutturmak isteyenlere inat, büyük önder eşsiz asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşatılacağının tüm dünyaya Cumhuriyet Meydanı’ndan parola ‘vatan’, işareti ‘namus’ diyerek ilanıdır” dedi. 
  Sezer’in konuşmasının ardından tören sona erdi. 
 
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İHA                       
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