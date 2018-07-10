- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi, 1 şüpheli serbest bırakıldı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte müzahir bir kargo şirketinin Antalya bölge Müdürlüğü’nde çalışan ve örgütsel faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 1’i Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla serbest bırakıldı.Gözaltında bulunan diğer 13 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.İHA