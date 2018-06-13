Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi yakalanırken, aramalarda sahte kimlik ile 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 euro, 27 bin 300 TL para ile dijital materyaller ele geçirildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren ve gaybubet evlerinde gizlenen şahısların yakalanmasına yönelik 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında Antalya Mahkemeleri tarafından yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ile haklarında diğer iller tarafından yakalama kararı bulunan 5 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.Aramalarda ise 4 adet sahte nüfus cüzdanı, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 euro, 27 bin 300 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.İHA