- Antalya’da aile görüntüsü vererek gizlenen ve aralarında küçük bölge ve ilçe imamlarının da bulunduğu 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlileri aranan FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında aile görüntüsü vererek Gaybubet evlerinde gizlenen 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Aramalarda ise dijital materyal, sahte kimlik ve para ele geçirildi.İHA