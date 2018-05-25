

- Antalya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında örgütün haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen 19 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleyen görevliler, kent merkezinde 12 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 14 şüpheli yakalanırken, 5 kişinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



İHA