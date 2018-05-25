- Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 gün önce orman yangını çıkan noktada tekrar yangın başladı. Yangın, ormanlık alan yakınında bulunan bazı evlere sıçradı. Yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından vatandaşların da destek vermesi ile kontrol altına alındı.Çalkaya Mahallesi'nde pazar günü orman yangını çıkan nokta da tekrar yangın başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arazöz ve iş makineleriyle müdahalede bulundu. Ormanlık alanda başlayan yangın, orman içerisinde bulunan 3 eve de sıçradı. Ev sahiplerinin de destek verdiği yangın kısa sürede söndürüldü. Bir evin balkonuna sıçrayan yangında balkonda bulunan eşyalar ise küle döndü.Kadınlar ise ellerine aldıkları tarım aletleri ile yangına müdahale etti. Evlerin içerisinde bulunan kadınlar ve çocuklar ise polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Evlerin önünde bulunan bahçeler yangında zarar gördü. Bir evin bahçesinde bulunan tavuk kümesinin üzeri ise yandı. Kümesin içerisinde bulunan tavuklar ise son anda kurtarıldı. Yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından vatandaşların da destek vermesi ile kontrol altına alındı.Aynı noktada pazar gün çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı. Yangında 2 hektar ormanlık alan da zarar görmüştü. Yangının neden çıktığı ise detaylı yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak.İHA