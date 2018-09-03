- Antalya’da üç evden hırsızlığın yanı sıra 5 motosikleti çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde art arda hırsızlık olayları meydana gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, üç evden hırsızlık yapan ve 5 ayrı motosikleti çalan şüphelilerin Y.T., K.Y. ve F.B. olduğunu belirledi. Polis, adreslerini belirlediği 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandığı ve satış yaptığı hurdacıda yapılan aramada motosikletler ve bazı eşyalar ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.İHA