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Antalya’da elektrikli bisikletli sapık korkusu

Antalya’da elektrikli bisikletli sapık korkusu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 24.05.2018 15:12
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Isparta Düğün Salonları

  - Antalya’da elektrikli bisikletli sapık korkusu 
  - Mahalleli sapık yüzünden uyuyamıyor 
  - Cinsel teşhire maruz kalan öğrencilere psikolojik destek verildi 
 
 Antalya’da elektrikli bisikletle kadınların ve kız öğrencilerin yanına yaklaşan ve sözlü tacizde bulunup cinsel organını gösterdiği iddia edilen sapık, mahalleliyi tedirgin etti. 
  Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 Sokak üzerinde ve parkta sabah ile akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisikletli sapık, mahalle halkının kabusu oldu. İyi giyimli ve kırmızı beyaz bir elektrikli bisikletle mahalle arasında uygunsuz bir şekilde gezen şahsın son hedefi parka oturan iki liseli kız öğrenci oldu. İkinci kez teşhirciliğe maruz kalan öğrenciler durumu öğretmenlerine, ardından veliler aracılığıyla polise bildirildi. Mahallede denetimlerini arttıran polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 
   
  "Parkta yapmış" 
  Sokakta bir eğitim kurumunun sahibi ve matematik öğretmeni Ali Önen, öğrencilerinin geçen pazar günü kendisini arayarak, sokakta bir erkeğin teşhirine uğradıklarını söylediğini aktardı. 
  Öğrencilerinin şikayetini dikkate aldığını dile getiren Önen, "Parkta olay yaşanmış. İki kız öğrencimden birine cinsel organını göstermiş. Polise şikayette bulunduk. Etraftaki tüm kameraları toplandı. Görüntülerde şüphelinin motosikletle eli organında geziyor. Bir sonuç çıkmadı" dedi. 
   
  "Tedirginiz" 
  Mahalledeki birkaç tane eğitim kurumu olduğunu ve öğrencilerin tedirgin olduğunu kaydeden Ali Önen, "Cinsel teşhirciliğe maruz kalan öğrencim derse bile giremedi, ağlıyordu. Psikolojik destek verdik. 3 gün önce akşam saatlerinde yine aynı olay yaşandı. Ama bu kez kamera kayıtlarına ulaşamadık. Yine aynı öğrenciler bu olaya maruz kaldı. Herkes tedirgin, acilen yakalanmasını istiyoruz. Şüpheli kırmızı beyaz bir elektrikli bisiklet kullanıyor ve düzgün giyimli. Mahalleli de, öğrenciler de tedirgin durumda" diye konuştu. 
   
  "Hepimizin kızı var" 
  Bir öğrenci velisi ve esnaf olan vatandaş ise, "Polislerden olayı öğrendik. Küçük bir kıza şüpheli cinsel organını göstermiş. Bize gösterilen resimden hurdacı olabileceğini söyledik ama resim net değildi. İki kızım var. Yakalarsak kötü darp ederiz. Herkes bu kişiyi arıyor" dedi. 
  Öte yandan olay bölgedeki iş yerlerinin kameralarına da yansıdı. 

İHA
 
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