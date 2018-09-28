- Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde bir üreticiye 400 büyükbaşlık 737 bin 445 TL hibe desteği sağlandı.Antalya’da büyükbaş hayvancılık sektöründe yatırımlar artarak devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2006 yılından itibaren uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırımlar 11. Etapta büyükbaş besi çiftliği projesi ile Korkuteli ilçesinde bir hayvancılık tesisi daha faaliyete geçti. Korkuteli İlçesinde Yatırımcı bir firmanın kurmuş olduğu 400 büyükbaş kapasiteli çiftliğe Bakanlık tarafından 737 bin 445 TL hibe desteği sağlandı.Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, “Bakanlık olarak kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, üreticimizin gelirini artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarını verdiğimiz yüzde 50 hibe uygulamasıyla desteklemeye devam ediyoruz. Bakanlığımız başta olmak üzere taşradaki kolları olan bizler, Antalya İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri olarak üreten ve güçlü bir Türkiye için üreticilerimizi destekliyoruz. Antalya bitkisel üretim merkezi olduğu kadar, hayvansal üretimde de önemli potansiyele sahip bir ilimizdir. Antalya’nın hayvancılıktaki potansiyelini arttırmak için tüm birimlerimizle etkin bir şekilde çalışıyoruz” dedi.İHA