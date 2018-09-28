- Antalya’da Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması kapsamında denetlenen 42 araç sürücüsünden 15’ine 18 bin 863 TL idari para cezası uygulandı.Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018/2019 eğitim ve öğretim dönemi ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde okulların ve çevrelerinin güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla denetimler yapıldı.Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan 9 okul ve çevresinde, 27 Eylül günü 12.00-15.00 saatleri arasında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” yapıldı.Yapılan uygulamada; 2 internet salonu, 5 kafe/kahvehane, 7 park/bahçe denetlenerek, 1 internet salonuna 'yaşı küçük çocuğa oyun oynatmaktan' idari işlem yapıldı. Okul çevrelerinde 134 kişi incelenirken, okul saatleri içerisinde park ve bahçelerde bulunan 13 öğrencinin okullara teslimi sağlandı ve okulla ilgisi olmayan şahıslar okul çevrelerinden uzaklaştırıldı.Ayrıca, 10 servis aracı olmak üzere 42 adet araç incelendi ve 15 araç sürücüsüne 18 bin 863 TL idari para cezası uygulandı.İHA