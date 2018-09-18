- Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” gerçekleştirildi.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Çocuk, Narkotik, KOM, Güvenlik, Çevik Kuvvet, Trafik ve diğer birimlere bağlı 545 personel ile "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi. 231 okul çevresinde bulunan park, bahçe, metruk bina, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının (atari, playstation) genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlendi.Denetimlerde, 38 internet kafe, 18 oyun salonu (playstation), 35 kahvehane, 7 iddia bayi, 26 büfe gibi yer, 6 içkili yer, 114 park ve bahçeler, 70 okul servis aracı ve 38 oto kontrol edildi. Uygulamalarda, 1 umuma açık işyeri ile 2 otoya cezai işlem uygulanırken, 605 şahsın GBT kaydı soruldu, 1 aranan şahıs yakalandı.İHA