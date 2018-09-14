- Antalya Valiliği himayeleriyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Yeşeren Çocuklar Projesi’ne ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.Proje kapsamında, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde ilköğretim 4. sınıf ile ortaöğretim 5,6 ve 7. sınıflarda eğitim gören çocuklar, EXPO 2016 Antalya’ya düzenlenecek gezilerle doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazanacak. Aynı zamanda, toprağı, tarımı ve gıdayı tanıyarak tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi edinecek.“Çocuklarımıza eğlendirerek öğreteceğiz”Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, öncelikli amaçlarının çocukların tarımın ve toprağın önemini öğrenmeleri olduğun dikkati çekti.Projenin sağlayacağı faydalardan bahseden Özen, " Çocuklarımız sofralarına gelen ürünlerin hangi koşullarda üretildiğini tanımaları ve teknolojinin olumsuzluklarından koruyup daha fazla doğa ile iç içe zaman geçirerek farkındalıklarını ve bilinçlenmelerini sağlayacak fırsatlar sunmaktır. BATEM’de çocuklarımız için kuracak olduğumuz hobi serasında yetiştirecek olduğumuz bitkilerin, tohumun ilk toprakla buluşma anından soframıza gelene kadar ki hikayesini çocuklarımıza eğlendirerek öğreteceğiz ve Şehirde yaşayan çocuklarımız domatesin ağaçta yetişmediğini öğrenecekler” dedi.Aynı zamanda Özen, çocukların Türkiye’de sadece EXPO 2016 Antalya’da bulunan Bilim ve teknoloji merkezindeki tarım bölümünün fide, tohum ve yaşayan duvar teknolojisini ve bitki dikim alanlarında basılı ve görsel materyaller eşliğinde bitkilerin yaşam döngüsünü göreceklerini dile getirdi.Yapılan araştırmalarda düzenli olarak açık havada oynama şansı yakalayan çocukların hayal güçlerinin daha kuvvetli ve işbirliğine yatkın olduğunu söyleyen Özen sözlerini şöyle sürdürdü: “Tam da bu noktada Antalya olarak yine bir ilke imza attık. Çocuklarımız EXPO 2016 Antalya’da toprağı, tarımı, çiçeği, yeşilin tüm tonlarını eğlenerek öğrensinler ve geleceğin teminatı çocuklarımız hayata daha pozitif baksınlar diye Antalya Valiliğimizin himayelerinde 'Yeşeren Çocuklar Projemiz' için kolları sıvadık. Amacımız, Öğrenmekten zevk alan, heyecan duyan, meraklı, araştırmacı, gözlem yapan, çözümler üretebilen, doğa ve diğer tüm zeka alanlarını aktif şekilde kullanabilen, daha sağlıklı, yaratıcı, stressiz, mutlu, çevre ve doğaya önem veren çocuklar yetiştirmek.”İHA