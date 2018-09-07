- Antalya’da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 70 şüpheli gözaltına alındı.Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olayların önlenmesine yönelik kent merkezi ve il dışından çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Daha önceden tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 70 şüpheli için 50 polisi ile operasyon düzenledi. Sabaha karşı yapılan operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Haklarında 1 yıl ile 33 yıl arasında hapis cezaları bulunan 70 kişi sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.İHA