Antalya’da aranan 14 yaşındaki kız bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde 4 gün önce kaybolan 14 yaşındaki kız polis tarafından bulundu.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü ailesi ile birlikte yaşadığı evden ayrılan ve 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Beril Kaplan’ın ailesi Manavgat Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ailenin kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan ve kızın gidebileceği yerleri kontrol eden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri kızı bularak ailesine teslim etti.Beril Kaplan’ın daha önce de 4-5 defa aynı şekilde evden gittiği 4-5 gün sonra yeniden evine döndüğü belirtildi.İHA