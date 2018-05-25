Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil motor bölümünden başlayarak tamamen yandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Side Mahallesi’nde Onur Y. idaresindeki 07 LEM 73 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor kısmından önce duman ardından da alevler yükselmeye başladı. Araç sahibi ve çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında alevler otomobilin her tarafını sararken, olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.Yangının ardından otomobil hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsü Onur Y., kısa bir süre önce aracına gaz aldığını, 5 dakika bile geçmeden motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladığını, inerek müdahale etmek istese de alevler yüzünden müdahale edemediğini söyledi.İHA