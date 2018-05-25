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Antalya’da 8 tesisin temeli atıldı, 2 tesis açıldı

Antalya’da 8 tesisin temeli atıldı, 2 tesis açıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.05.2018 17:20
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Isparta Düğün Salonları
    
  - Antalya’da 8 tesisin temeli atıldı, 2 tesis açıldı   
  - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:   
  - "Türkiye büyüdükçe önümüzü kesmek isteyenlerin sayısı artıyor" 
  - "Ekonomik olarak çökertme hedefleri var. Hodri meydan diyoruz" 
 
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya’da 8 tesisin temelini attı, 2 tesisin ise açılışını gerçekleştirdi.   
  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen törende 8 tesisin temelini attı, 2 tesisin de açılışını gerçekleştirdi. Temeli atılan ve açılışı yapılan 10 tesisin toplam yatırım bedeli ise 166 milyon lirayı buluyor. 
  Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya’da büyük işlere imza attıklarını ifade ederek "Antalya Antalya olalı hükümetimiz döneminde yapılan yatırımları hiçbir zaman görmedi. Antalya bu yıl turist sayısını 15 milyona ulaştırmak istiyoruz. Bunun için her türlü altyapı çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz muhteşem işlere imza atıyor" dedi. 
  
 "2071 yılında Türkiye küresel bir güç olacak" 
  Bakan Veysel Eroğlu "Antalya’da G20 zirvesi yapıldı. Devlet başkanları en iyi G20 zirvesinin burada yapıldığını belirtti. Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin göstergelerinden biri de G20 zirvesi oldu. Cumhurbaşkanımız 3 büyük hedef gösterdi. 2023 yılında 10 büyük ekonomi arasında olacağız. 70 cent'e muhtaç olan Türkiye’den IMF’ye 5 milyar dolar verebilecek seviyede olan ülkeye ulaştık. Ne diyoruz 2023 hedefleri için Türkiye hazır Antalya hazır. Gençlerimiz de 2053 yılında şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşıyacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Tarihe not düşülsün. 2071 yılında Türkiye küresel bir güç olacaktır. Artık evlatlarımıza hazır ol, hedef 2071 diyeceğiz. Türkiye büyüdükçe önümüzü kesmek isteyenlerin sayısı artıyor. Önce muhtıra ardından gezi hadiseleri ve 15 Temmuz’da yıllarca koyunlarında besledikleri bir hain darbe girişimine teşebbüs etti. Ancak dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi hepsinin üstesinden geldi. Şimdi de ekonomik olarak çökertme hedefleri var. Hodri meydan diyoruz. 24 Haziran bir parti seçimi değil, milletimizin istikbali ve istiklali meselesidir. Antalya da millet düşmanlarına gerekli cevabı verecektir" ifadelerini kaydetti. 
 Konuşmaların ardından Veysel Eroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak 10 tesisin toplu olarak temellerini atarak, açılışlarını yaptı. 
 
  Temeli atılan ve açılışı yapılan tesisler 
  Bakan Eroğlu ile Bakan Çavuşoğlu’nun gerçekleştirdiği törende Manavgat Çardak, Demre Çağman Barajı, Korkuteli Kızılaliler Göleti ile 1 adet sulama ve 3 adet taşkın koruma tesisi ile 1 adet ağaçlandırma ve ormancılık projesinin temeli atıldı. Demre Çayı Tersip Bendi ile Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ile Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki Seyir Terasının açılışı yapıldı. Tesislerin toplam yatırım bedeli 166 milyon lirayı buluyor. 
  Törende, temeli atılan ve açılışı yapılan tesislerin hizmete alınması ile 2 bin 40 dekar zirai arazi sulanacak, 9 bin 397 metreküp su depolanacak. 2 ilçe, 1 mahalle ve bin 920 dekar arazi taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca ormanların gençleştirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesi ile orman köylülerinin desteklenmesi sağlanacak. 

İHA
 
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