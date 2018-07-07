- Antalya’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının ardından yerli ve yabancı turistler serinlemek için Düden Şelalesi’ne akın etti.Antalya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle vatandaşlar serin bölgelere akın etmeye başladı. 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Düden Şelalesi’ne akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline gelen Düden Şelalesi’nde vatandaşların yanı sıra hayvanlar da serinlemek için şelaleye indi.Okulların tatil olmasıyla birlikte İstanbul’dan Antalya’ya geldiklerini belirten Melike Karagöz, "Antalya söylenenden daha da sıcak. Biz de Düden Şelalesi’nin serinliği için geldik. Fotoğraf çekinmek için de muhteşem bir manzarası var. Antalya merkeze göre Düden Şelalesi gerçekten çok serin. Antalya merkezde esiyor ancak sıcak esiyor. Düden Şelalesi’nde ise soğuk esiyor. Gelinip görülmesi gereken bir yer" dedi.Elif Nur Delikmen de çok sıcak olduğunu ifade ederek, serinlemek için Düden Şelalesi’ni tercih ettiğini belirtti.Ankara’dan Antalya’ya tatil yapmak için gelen İbrahim Tütüncü, "Bugün tatilimiz bitti. Bugün burasının serin olduğunu duyduk o yüzden geldik. Bu hafta hava sıcaklığı 40 dereceyi geçti" diye konuştu.Emel Tütüncü ise Düden Şelalesi’ni çok beğendiğini dile getirerek, geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.İHA