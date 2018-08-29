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Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
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  -Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları   
 
- Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.  
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 30 Ağustos’un şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, büyük Zaferin 96’ıncı yıldönümünü kutlamanın coşkusunun ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade etti. 
Karaloğlu, “30 Ağustos zaferi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli ve güçlü adımdır. Vatan topraklarımızda milli irademizin ve bağımsızlığının ilelebet süreceğinin tüm dünyayı ilanıdır. Aziz Milletimiz bu önemli adımın ardından yüksek bir iddia ortaya koymuş, “muasır medeniyetler seviyesini yakalama” hedefiyle cumhuriyeti kurmuştur. İnancı ve kararlılığı dışında her şeyini kaybetmiş olan aziz milletimiz, Düvel-i Muazzamaya karşı verdiği var olma mücadelesinin neticesinde bir kere daha büyük bir zafer kazanarak, bağımsızlığa giden yolda tüm engelleri bertaraf etmiştir. Dolayısıyla, 96 yıl önce kazandığımız bu büyük zafer, asırlardır hür yaşayan milletimizin ilelebet bağımsız yaşama iradesinin en önemli göstergesidir. Yaklaşık bir asır süre sonra, milli iradenin zaferiyle neticelenen 15 Temmuz Destanı da, milletçe bağımsız yaşama irademizin bir kere daha muhteşem bir tezahürü olmuştur. İnanıyorum ki, aziz milletimizin bağımsızlık iradesi hep var olacak, hür olacak ve daima iş başında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 96’ıncı yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan Aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor,  Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi. 
 
 Türel: "İstiklale timsal olmuş bir milletiz" 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos, Balkanlar’dan, Filistin’e, Kafkasya’dan, Çanakkale’ye onlarca cephede savaşmış, parçalanmış, işgal edilmiş dirilen günün adı olduğunu söyledi. Türel, Çanakkale’den sonra Büyük Taarruzda da “hasta adam” denilen Türk milleti şahlanarak, şanlı tarihine yeni ve ebedi bir zafer eklediğini söyledi. Türel, "Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Arnavut, Boşnak, Arap, Alevi, Sünni denilmeden, Türk bayrağı altında kader birliği yapan herkes omuz omuza vererek kendilerine yurt edindikleri bu topraklar için mücadele etmiş ve böylelikle bu zafer Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasına vesile olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi "Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz." Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olanlar yıllarca ülkemiz üzerinde karanlık oyunlar oynamış, ülkemizi kaos ve istikrarsızlığa sürükleyerek bölmeye çalışmışlardır. Bu kirli eller ve karanlık oyunlar dün olduğu gibi bugün de sahnededir. Milletimiz 96 yıl önce verilen İstiklal ve İstikbal mücadelesinin bir benzerini bugün de aynı ruh ve inançla vermektedir. Tüm dünya bilmelidir ki Büyük Türk Milleti adeta bir seferberlik anlayışıyla ileri demokrasi ve kalkınma yolunda daha güçlü hedeflere, 2023, 2053 ve 2071’e emin adımlarla ilerlemektedir. 947 yıl önce Anadolu’yu yurt edinen atalarımızı bugün minnetle ve rahmetle bir kez daha anmak istiyorum. Yaşadığımız coğrafya bugüne kadar yüzlerce kez istilaya uğramış olsa bile her seferinde Yüce Türk Milleti içinden bir önder çıkararak bu saldırıları ve istilaları bertaraf etmeyi başarmıştır. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da düşmanı hezimete uğratarak o meşhur veciz sözü söylemiştir;  ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir’  Bu inançla Milletimizin ve Antalyalı hemşerilerimin Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor, büyük  önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet; gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. 
 
 Uysal: “‘Biz buradayız demişler ve Akdeniz’e yürümüşlerdir” 
 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise ulusa sahip olmanın, kendi vatanında yaşamanın her insanın sahip olduğu bir şans olmadığını kaydederek, “Bizler, Anadolu’da özgürce kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında yaşıyoruz. Buna emek verenler var. Buna canıyla, kanıyla katkı vermiş olanlar var. 30 Ağustos 1922’de milletimiz, bütün insanlarımız topyekun tarih sahnesinde silinme, yok edilme, bir daha var olmama tehlikesini aşmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün önderliğinde ‘Biz buradayız demişler ve Akdeniz’e yürümüşlerdir.  30 Ağustos bunun yıl dönümüdür. Rutin bir tarih değildir. Varlığımıza emek veren bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin bayramı kutlu olsun” dedi. 
 
 Çetin: "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz" 
 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, milletimizin ulusal bir kurtuluş savaşı verdiğinin altını çizerek, "Bu nesle düşen de müthiş fedakârlıklarla güçlü temeller üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyetini çok daha ileri taşımaktır. Hâlihazırda, ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Güney sınırımızdaki belirsizlikler halen devam etmekte, ordumuz ülkemizin menfaatlerini korumak üzere canı pahasına görev yapmaktadır. Diğer taraftan ekonomide de sarsıcı gelişmeler ile karşı karşıyayız. Biz, tarihimiz boyunca birlik ve beraberlikle, ortak aklın izinde giderek destansı başarılar kazanmış bir milletiz. Nitekim, başarının anahtarı da budur. İnanıyorum ki; bu değerli anahtarı kullanarak, yaşadığımız olumsuzluklardan dersler de çıkararak ülkemizi parlak yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin Zafer Bayramını kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum” sözlerine yer verdi. 
 
Tütüncü: "Tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum" 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere ulaştığını hatırlatarak, "30 Ağustosta ulaşılan zafer, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsızlık ve vatan şuuruyla temayüz eden yaşama iradesinin ve millet ruhunun tüm dünyaya ilan edilmesidir. Bu büyük zaferle birlikte vatan toprakları bir defa daha Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş ve bu irade Türkiye Cumhuriyeti ile vücut bulmuştur. Birlik ve bütünlüğümüze kast eden, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esir etmek isteyen, darbe teşebbüsleri ve her türlü terörle zayıf düşürmeye çalışan hain güç odakları dün olduğu gibi bugünde emellerine asla ulaşamayacak, milletimizin izzetli direnişi karşısında hezimete uğrayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Zafer Bayramınızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bizlere armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.  
 
Yücel: “Tüm dünyaya ilan ediyoruz” 
 Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Dumlupınar’da yapılan Büyük Taarruz’la Anadolu topraklarında devam eden işgaller son bulmuş, büyük mücadele 30 Ağustos Zaferi’yle taçlanmıştır. Türk Milleti, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini var gücüyle tüm dünyaya haykırmıştır. Gazi Mustafa Kemal’in başkumandanlığındaki ordumuz, yaşadığı açlık, cephane sıkıntısı ve her türlü zorluğa rağmen azim ve inançla bu meydan muharebesini kazanmış,  adını tarihe yazdırmıştır. 30 Ağustos, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin vatanımızı milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı verdiği inanılmaz mücadelenin altına atılan imzadır. Bu mukaddes vatanı bize emanet eden atalarımızın onurlu mücadelesine sonsuza kadar sahip çıkacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. 

  Kuluöztürk: “Eşsiz zaferler kazanmıştır” 
  Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık- Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, milletimizin tıpkı 30 Ağustos zaferinde olduğu gibi 15 Temmuz’da da ‘söz konusu vatan olduğunda gerisi teferruattır’ diyerek canını ortaya koymaktan çekinmediğini hatırlattı. Öztürk, “Esarete karşı boyun eğmeyen milletimiz, başlattığı Kurtuluş Savaşı’yla bağımsızlık ideali etrafında kenetlenerek, eşsiz zaferler kazanmıştır. Ne kadar kumpas kurarlarsa kursunlar, ne kadar entrika çevirirlerse çevirsinler, hangi oyunları oynarlarsa oynasınlar bu ülkenin evlatları imanıyla her şeyiyle inşallah dimdik ayakta kalmaya devam edecektir. Bu vesile ile Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimize Allah' tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu. 
 
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İHA                             
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