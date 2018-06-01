Antalya'da düzenlenen operasyonlarda araması bulunan 21 şüpheli yakalandı.Antalya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik değişik noktalarda eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ile Antalya ve diğer il mahkemelerince ‘Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, yağma, tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik yapmak, göçmen kaçakçılığı yapmak, vergi usul kanununa muhalefet etmek, dolandırıcılık, tarihi eser kaçakçılığı yapmak, sigara ve alkol kaçakçılığı yapmak’ suçlarından çıkartılan yakalama emirlerine istinaden 21 şüpheli yakalandı.Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.İHA