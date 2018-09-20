Antalya’da 2 bin 200 yıllık zeytinyağı şehri, gün yüzüne çıkartıldı

Antalya’da 2 bin 200 yıllık zeytinyağı şehri, gün yüzüne çıkartıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 20.09.2018 18:46
0
Isparta Düğün Salonları

  - Antalya’da 2 bin 200 yıllık zeytinyağı şehri, gün yüzüne çıkartıldı   
  - Anti Kent Lyrboton Kome’de yürütülen kazı çalışmaları sona erdi ve 1. etabıyla kısıtlı olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu   
  - Antalya Valisi Münir Karaloğlu:   
  -“Bu şehri Arete adında erdemli bir kadın kurdu, 1950 yıl sonrası erdemli belediye başkanları bu şehri yeniden ayağa kaldırdı”   
  - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:   
  -“2 bin 200 yıllık bir tarih arkamızda hazır ve her şeye rağmen dimdik ayakta duruyor”   
  - Proje mimarlarından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: 
  -“Sanki gizlenmiş gibiydi”   
 
 - Antalya’da,  zeytinyağının merkezi olarak tanımlanan ve 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Anti Kent Lyrboton Kome, 4 yıllık kazı çalışmaları sonrasında gün yüzüne çıktı.   
  Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome’de yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı. Antalya kent merkezine yakın mesafede bulunmasına karşın bilinmeyen Lyrboton Kome, törenle açıldı.  Keşfedildikten sonra 4 yıllık çalışmalarla gün yüzüne çıkartılan antik kentin açılış törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Kemal Çelik, İl Kültür Müdürü İbrahim Acar, Müze Müdürü Mustafa Demirel ile ziyaretçiler katıldı. 
 
  “Burayı görmediğim için kızdım kendime” 
  Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’nın dünyanın en zengin coğrafyasında bulunduğuna dikkat çekerek,  “Bu toprakların bizden önce sahipleri oldu, inşallah bizden sonra başka sahipleri olmaz. Bizden öncekilerin bıraktığı her taş her değerin bugün emanetçisi biziz. O eserleri kollamak, gelecek nesillere aktarmak gibi bir sorumluğumuz, bir görevimiz var” dedi. Antalya’nın neredeyse tüm antik kentlerini gezdiğini belirten Vali Karaloğlu, “Benim gezmediğim antik şehir kalmadı, ama burayı görmediğim için kızdım kendime. Dünyada bir şehir olarak içerisinde ne çok antik şehir Antalya’dadır. Nokta. Biz bunu niye kullanmıyoruz? Dünyada içerisinde Antik Şehri ve antik kenti barındıran bir şehrin mirasçılarıyız. Bunun kıymetini bilmemiz lazım” diye konuştu. 
 
“1950 yıl sonra 2 belediye başkanı ayağa kaldırdı” 
  Lyrboton Kome’yi Arete adında bir kadının kurduğunu hatırlatan Karaloğlu, “Bu şehri Arete adında erdemli bir kadın kurdu, 1950 yıl sonrası erdemli belediye başkanları bu şehri yeniden ayağa kaldırdı. İki erdemliye de teşekkür etmek istiyorum. Tarihe sahip çıkmak, eserleri ayağa kaldırmak erdemliliktir. Önemli bir iş yaptınız” dedi. 
 
“2 bin 200 yıllık bir tarih arkamızda hazır ve her şeye rağmen dimdik ayakta duruyor” 
  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın bugün yeni bir zenginliğe kavuştuğunu belirterek, çalışmalarda başından itibaren emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. “2 bin 200 yıllık bir tarih arkamızda hazır ve her şeye rağmen dimdik ayakta duruyor” diyen Türel, “Böyle bir geçmişe sahip olmasına rağmen birçoğumuzun haberdar bile olmadığı bu antik kent, bugün tüm ihtişamıyla bizi kucaklıyor. Bugün tarih altından eseri çıkartıyor iken, tarihi olaya da şahitlik ettiğimizin farkında olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 
 
“Sanki gizlenmiş gibiydi” 
  Projenin mimarlarından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, “Daha önce burası sanki gizlenmiş gibiydi. Yolu yoktu, adeta saklanmış bir vaziyetteydi. 4 yıldır bu tarihi mirası çıkarmak için büyük bir çabanın içerisinde olduk. Bugün burada bu şehrin ana hatlarını, çarşısıyla, evleriyle, zeytin işleme bölgesiyle her şeyini ortaya çıkarmış olduk” ifadesini kullanırken, antik kentle ilgili en kapsamlı 1996 yılında arkeolojik araştırmayı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nevzat Çevik de, dönemin zeytinyağı üretimi zenginliğine dikkat çekti. 
  Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılışı gerçekleşen antik kent, protokol üyeleri ve ziyaretçiler tarafından gezildi. 
 
 Lyrboton Kome 
  Antalya’nın Varsak ilçesi sınırlarında yer alan bir antik yerleşimdir. Adından anlaşılacağı üzere bir köy yerleşimi ‘kome’ olmakla birlikte, Perge Antik Kenti’ne bağlı bir zeytinyağı üretim çiftliğidir. Bölgeye hakim yüksek bir yamaca kurulu yerleşimde, ilk yapılaşmanın Hellenistik Dönem’de olduğu düşünülmekle birlikte, yapı kalıntılarının büyük bir çoğunluğu Roma ve Bizans dönemlerine aittir. 
  Yerleşimde Roma Dönemi ve sonrasında kullanılan sivil konutlar, kentin asıl işlevini belirten çok sayıda zeytinyağı işliği ve entegre sistemleri, Roma Dönemi bir hamam, belirlenen 4 adet kilise ve şapel, 100’ün üzerinde irili ufaklı ana kayaya oyulmuş su sarnıçları ve yerleşimin hemen kuzeybatısındaki yamaçta yer alan 80’in üzerinde birçok farklı formda mezar yapısı yer almaktadır. 
  Perge Antik Kenti’nin bir zeytinyağı üretim çiftliği olan Elai Baris (Yağ Çiftliği) arkeopark projesi kapsamında turizme kavuşturuluyor. 
 
AW496520_01AW496520_02AW496520_03AW496520_04AW496520_05AW496520_06AW496520_07AW496520_08AW496520_09AW496520_10AW496520_11AW496520_12AW496520_13AW496520_14AW496520_15AW496520_16


İHA                            
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
''Aşure günü'' gerçekleşen mucizeler
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Isparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldı
KGM'den Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”
Isparta KYK yurtlarına rekor kayıt!
Isparta Valisi gazilerle futbol maçı yaptı
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!
Isparta'daki başıboş at polisi alarma geçirdi
Isparta'da çatı yangını korkuttu!
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emekliliğe etkisi var
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi
ISPARTA'DA 'KOŞABİLİYORKEN KOŞ' FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
Isparta esnafı, sosyal deney yapan öğrenciyi aç bırakmadı
Çünür Yenişehir’de asfalt hamlesi
Borcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdi
Isparta’da 19 Eylül Gaziler Günü
SDÜ'de, 37 Öncelikli Alanda 97 öğrenciye YÖK bursu
Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor”
Rektör Çarıkçı: “Gaziler yaşayan anıtlardır”
Yürürlüğe girdi! Yapmayana iskan yok
Yerli Üretim Logosu Belli Oldu...
Flaş dolar hamlesi! Merkez Bankası'na yeni yetki
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Evlenene 24 maaşlık ödemeEvlenene 24 maaşlık ödeme17 Eylül 2018
Burdur İş Kur' da iş kuyruğuBurdur İş Kur' da iş kuyruğu14 Eylül 2018
Arçelik Burdur'a Çıkarma Arçelik Burdur'a Çıkarma 16 Eylül 2018
Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” 19 Eylül 2018
Türkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyorTürkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyor18 Eylül 2018
Isparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralıIsparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı17 Eylül 2018
Isparta Senirkent’te şüpheli ölümIsparta Senirkent’te şüpheli ölüm17 Eylül 2018
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı 18 Eylül 2018
ISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAKISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAK17 Eylül 2018
​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak17 Eylül 2018
FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası 14 Eylül 2018
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildiBakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi20 Eylül 2018
Emekliye para iadesiEmekliye para iadesi18 Eylül 2018
Isparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisiIsparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisi14 Eylül 2018
Eski Isparta devlet hastanesi yıkıldıEski Isparta devlet hastanesi yıkıldı14 Eylül 2018
Isparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendiIsparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendi16 Eylül 2018
Kıdem tazminatına zam yapıldıKıdem tazminatına zam yapıldı18 Eylül 2018
Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası 17 Eylül 2018
Isparta’da korkutan ev yangını!Isparta’da korkutan ev yangını!16 Eylül 2018
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!20 Eylül 2018