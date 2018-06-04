Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Metin K.’nın kullandığı 07 HRS 35 plakalı ticari minibüs, Kızılağaç mevkiinde park halindeki 07 UV 044 plakalı kamyona arkadan çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle kamyonun önüne de çarparak hurdaya dönerken, minibüs sürücüsü Metin K. yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Metin K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Manavgat Zübeydehanım Caddesi'nde Hüseyin K.’nin kullandığı 07 NHN 28 plakalı otomobil, Osman K.’nin kullandığı 07 RC 497 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak palmiye ağacına çarpan Osman K. ve yanında bulunan Ramazan K. yaralandı. Osman K. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ramazan K. ise Side Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviİHA