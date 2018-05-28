Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otele yapılan baskında 170 litre kaçak içki yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Manavgat İlçesi Kızılot Mahallesinde faaliyet gösteren bir otelde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Otele baskın düzenleyen görevliler, yapılan aramalarda 170 litre kaçak içki ele geçirdi.Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile otel sahibi H.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İHA