Isparta yaş pasta siparişi

Antalya’da 1 milyon 681 bin 336 seçmen, sandık başına gidiyor

Antalya’da 1 milyon 681 bin 336 seçmen, sandık başına gidiyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Antalya’da 1 milyon 681 bin 336 seçmen, sandık başına gidiyor   
 - 1 Kasım seçimlerine göre Antalya'da seçmen sayındaki artış, 93 bin 225 oldu   
 
Antalya'da 24 Haziran seçimlerinde 5 bin 30 sandıkta, 1 milyon 681 bin 336 seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı rakamlara göre, 1 Kasım seçimlerinden 24 Haziran'a kadar Antalya'da seçmen sayındaki artış 93 bin 225 oldu.   
 Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekilliği seçimiyle ilgili hazırlıklarını tamamladı. İl, ilçe, belde ve köylerdeki sandık ve seçmen sayıları belirlenirken, oy kullanılacak okullar ise 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçim için hazır hale getirildi. YSK tarafından açıklanan verilere göre, Antalya’nın 19 ilçesi'nde 5 bin 30 sandıkta 1 milyon 681 bin 336 seçmen oy kullanacak. 1 Kasım seçimlerinden 24 Haziran'a kadar Antalya'da seçmen sayındaki artış, 93 bin 225 oldu. 
 
 En çok seçmen Kepez’de 
 Toplam seçmen sayısı 1 milyon 681 bin 336 olarak belirlenen Antalya'da en çok seçmen 362 bin 499 kişiyle Kepez’de bulunurken, ikinci sırada 355 bin 248 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada ise 204 bin 844 kişiyle Alanya yer alıyor. 
Akseki’de 61 sandıkta, 9 bin 242 seçmen yer alırken, Aksu’da 148 sandıkta, 48 bin 961 seçmen, Alanya’da  615 sandıkta, 204 bin 844 seçmen, Döşemealtı’nda 131 sandıkta, 41 bin 987 seçmen, Elmalı’da 112 sandıkta, 29 bin 636 seçmen, Kaş’da 150 sandıkta, 43 bin 147 seçmen, Kemer’de 84 sandıkta, 28 bin 545 seçmen, Kepez’de bin 8 sandıkta, 362 bin 499 seçmen, Manavgat’da 485 sandıkta, 159 bin 121 seçmen, Muratpaşa’da 982 sandıkta, 355 bin 248 seçmen, Konyaaltı’nda 329 sandıkta, 116 bin 814 seçmen, Korkuteli’nde 144 sandıkta, 40 bin 912 seçmen, Kumluca’da  158 sandıkta, 50 bin 549 seçmen,   Serik’de 272 sandıkta, 87 bin 704 seçmen,  Finike 116 sandıkta, 36 bin 261 seçmen, Gazipaşa’da 131 sandıkta, 37 bin 887 seçmen, Gündoğmuş’da 33 sandıkta, 6 bin 143 seçmen, İbradı’da 13 sandıkta, 2 bin 290 seçmen  ve Demre’de 58 sandıkta, 19 bin 546 seçmen yer alıyor. 
 
 Cezaevlerinde 10 sandık bulunacak 
 Alanya'da 2, Döşemealtı'nda 3, Elmalı'da 1, Kaş'ta 1, Kepez'de 2, Kumluca'da 1 olmak üzere cezaevlerinde toplamda 10 sandık bulunacak. 
 
  22 seyyar sandık kullanılacak 
  Kepez'de 3, Gazipaşa, Muratpaşa ve Serik'te 2'şer, Akseki, Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 1'er olmak üzere toplam 22 seyyar sandık kullanılacak. 
 
 Her partide 16 Milletvekili adayı 
 Öte yandan 1 Kasım 2015 seçimlerinde Antalya'dan 14 milletvekili TBMM yer alırken, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise Antalya’da milletvekili sayısı 16'ya çıkartıldı.  
 
AW425776_01AW425776_02AW425776_03AW425776_04


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Isparta'da Nüfus Müdürlüğü’nün ‘Geçici Kimlik Belgesi’ mesaisi
Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını
ISPARTA'DA GÜLKÖŞK HİZMETE BAŞLIYOR
İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!
Patates ve soğana müdahale geliyor
Asgari ücret destek tutarı belli oldu
Öğrencilere 3 ayda 4 bin 809 TL
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Isparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecek
Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​
Öğrenciler dikkat! Yeni dönem başlıyor
Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak
Son 1261 gün emekliliği belirler
Uluborlu'ya dışarıdan kiraz girişi yasaklandı
Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu
7 BÖLGEDEN GELEN YÖRESEL LEZZETLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yeni dönem başladı! Artık satamayacaklar
Isparta MHP Milletvekili adaylarından ITSO’ya seçim ziyareti
ISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK PROJESİ
Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!
9.Cumhurbaşkanı Demirel, adını taşıyan üniversitede anıldı
Isparta Sütçüler’de Kekik ve Gül Şenliği
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Güneykent'te coşku dolu hasat festivaliGüneykent'te coşku dolu hasat festivali17 Haziran 2018
Isparta'da Deniz bisikleti alabora olduIsparta'da Deniz bisikleti alabora oldu15 Haziran 2018
Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti 21 Haziran 2018
Isparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecekIsparta Belediyesi, Atatürk Parkını kendi işletecek20 Haziran 2018
Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız varÇalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var18 Haziran 2018
Güneykent 4. Gül Hasat Festivali başladıGüneykent 4. Gül Hasat Festivali başladı17 Haziran 2018
Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!18 Haziran 2018
Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​20 Haziran 2018
Yeni dönem başladı! Artık satamayacaklarYeni dönem başladı! Artık satamayacaklar19 Haziran 2018
Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni modelErdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model18 Haziran 2018
Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını Isparta'da travesti fuhşuna polis baskını 21 Haziran 2018
Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacakMaaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak20 Haziran 2018
Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti 16 Haziran 2018
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduYalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu19 Haziran 2018
Patates ve soğana müdahale geliyorPatates ve soğana müdahale geliyor21 Haziran 2018
İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!21 Haziran 2018
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyorMilyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor21 Haziran 2018
Asgari ücret destek tutarı belli olduAsgari ücret destek tutarı belli oldu21 Haziran 2018
Isparta’da protokol bayramlaştı Isparta’da protokol bayramlaştı 15 Haziran 2018
Isparta polisi hem denetledi hem bayramlaştı Isparta polisi hem denetledi hem bayramlaştı 16 Haziran 2018