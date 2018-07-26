Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesiyle, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal atandı.HSK Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, 3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameyle, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.İHA