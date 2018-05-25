- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya halkıyla iftar sofrasında buluştu.Ankara’daki aday tanıtım toplantısı dönüşü Alanya’ya geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, orucunu Alanyalılarla birlikte açtı. İftara, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile çok sayıda vatandaş katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın dünyaya kucak açmış, bütün kültürlere saygılı bir şehir olduğunu belirterek, “Biz Ramazan ayını ifa ederken, her kesimden binlerce insan huzur ve barış içerisinde Antalya'ya geliyor. 4 ayda İsrail'den de 2 bin misafir gelmiş. Biz hiçbir ayrım yapmadan, herkese aynı gözle bakıyoruz. Ramazan ayı yabancılara dinimizi ve kültürümüzü gösterme ayıdır. Ben bütün Müslüman kardeşlerime ‘yabancıları iftar sofralarına davet edin’ çağrısı yapıyorum. Bu ay, bütün insanlığın bereketinden, feyzinden istifade edeceği bir aydır. İslam'da zorlama yoktur. İslam bir nezaket ve hoşgörü dinidir. Biz oruç tutan tutmayan ayırım yapmayız. Bizim ibadetimiz önce kendi nefsini terbiye etmeye yöneliktir. Bunu başaran herkes mutlu olur” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Antalya'da 24 Haziran'da temsil edecek milletvekili adaylarının tanıtıldığını ve seçim beyannamesinin açıklandığını belirten Türel, “Takım kaptanımız, değerli Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu, il başkanlarımız ve teşkilatlarımızla çok kısa sürede sahaya indik ve sizlerle bir araya geldik, geleceğiz. Ülkemizde neler olduğunu, bazı Türkiye düşmanlarının da döviz üzerinden nasıl ameliyat yapmak istediklerini, nasıl hainlik peşinde koştuklarını bütün çıplaklığıyla anlatacağız” dedi.“Başkan Menderes Türel, şöyle devam etti:“Bugüne kadar Alanya bizi hiçbir şekilde mahcup etmedi, güvendi. Biz de bu güvene layık olmak için gece gündüz çalıştık. Antalya ve Alanya için hayallerimizi gerçekleştirmek, ata mirası olan bu güzel şehre en güzel projeleri kazandırmak en büyük hayalimiz. Şu anda 2023, 2071 hedeflerimiz var. Bu projeler ülkemizi en iyi yerlere taşıyacak çalışmalardır. Elbette tüm bunların mimarı, ülkemizin geleceğini inşa eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi de döviz üzerinden ameliyat yapmaya çalışıyorlar seçim öncesi, ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar.”“Alanya’ya yaptıklarımız ortada”“Alanya’ya yaptığımız hizmetler ortada” diyen Türel, “Alanya artık Toptancı Hali ile çöpünden elektrik üreten bir şehir olması ile bambaşka bir noktaya taşındı. İşte bugün döviz üzerinden ameliyat yapanlar Dünya Bankası'nın internet sitesine girip baksınlar. Antalya'daki güvenin ne olduğunu orada anlatıyorlar. Bir taraftan Alanyaspor Tesisleri’ni yapıyoruz. Antalya'dan daha iyi olacak. Projesi Haziran ayı itibariyle bitiyor. Bakanımızla birlikte inşallah ‘Bismillah’ deyip temelini atacağız” ifadelerini kullandı.İHA