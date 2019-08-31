Süper Lig'in 3. haftasında yapılan maçta MKE Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan MKE Ankaragücü puanını 5'e çıkardı. Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 1 puanda kaldı.

İlk yarı

3. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanatta Hajradinovic'in pasında son çizgiye yakın bir noktada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, pasını kale alanına çıkardı. MKE Ankaragücü savunmasında Pazdan'ın altıpas çevresinde ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Thiam, pasını kale sahasına sokulan Khalili'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'dan döndü.

23. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kale alanına ortasını yaptı. İlhan Parlak'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün üzerinden filelerle buluştu: 0-1.

31. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Khalili'nin ceza yayı çevresinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'dan döndü. Ardından pozisyonu takip eden Hafez'in ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada Aytaç'ın yerden pasında topla buluşan Hafez, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Hajradinovic'in arka direkte yaptığı vuruşta yerden seken meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

50. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Mustafa Pektemek, ceza sahası içinde pasını Aytaç Kara'ya verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Korcan Çelikay, yakın direk dibinde müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Quaresma, ceza sahası dışı sol çaprazdan kale alanına ortasını gönderdi. İyi yükselen Thiam'ın altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

86. dakikada Hafez, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çekti. MKE Ankaragücü savunmasına çarparak kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan kornere tokatladı.

Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmadan MKE Ankaragücü 1-0 galip ayrıldı.