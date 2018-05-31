Antalya’nın Aksu’nun ilçesinde çıkan anız yangını vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın Aksu'nun Macun Mahallesi Kocabelen mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, buğday hasadının yapıldığı araziden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın, seralara sıçramadan söndürüldü. Vatandaşlar ise yangının elektrik direğinden çıktığını iddia etti.İHA