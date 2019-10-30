ANKARA - Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir, 7'den 70'e binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Anıtkabir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katılımıyla yapılan resmi törenin ardından ziyarete açıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçekler bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.

Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz kıyafetleriyle, Atatürk'ün ebedi istirahatgahına gelenler arasında öğrenciler, bebekli aileler ve yaşlı vatandaşlar da bulunurken, bazı yaşlılar Anıtkabir merdivenlerini bastonla çıktı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 7'den 70'e binlerce vatandaşın paylaştığı Anıtkabir'in çevresinde de yoğunluk yaşandı.

Nöbet değişimi ilgiyle izlendi

Anıtkabir Komutanlığında görevli askerlerin mozoleye çıkan merdivenlerdeki nöbet değişimi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Görevli askerlerin nöbet değişimi vatandaşlarca coşkuyla karşılanırken, bazı vatandaşlar Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Merve Yıldızalp