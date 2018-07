- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi ANET A.Ş bünyesinde bulunan işletmeler 7’den 70’e tüm Antalyalıları ve şehri ziyarete gelen turistleri ağırlıyor. Mesire alanları, Kadınlar Plajı, Tünektepe Teleferik ve Zıp Zıp Park gibi hizmetleriyle ANET A.Ş, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunuyor. Mezbahane hizmeti sunmak üzere yola çıkan ANET, bugün gelinen noktada kentin en önemli sosyal alanlarının işletmeciliğini üstlenirken, Antalya’nın en önemli değeri olan Balbey’i geleceğe taşıyacak yenileme projesine de yön veriyor.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Antalyalıların sosyal ve kültürel yaşamını destekleyen projeleri, ANET A.Ş bünyesinde hayat buluyor. Antalya’ya ciddi katma değer sağlamasının yanı sıra her yaştan Antalyalıya hitap eden tesisleriyle ANET A.Ş hizmetleri vatandaşların ilgi odağı oldu.Bakanlar Kurulu kararı ile “Yenileme Alanı” ilan edilen tarihi Balbey Mahallesi yeni ve modern yüzüne ANET ile kavuşacak. Merkezinde tarihi sokak dokusunu ve Antalya geleneksel mimari örneklerini barındıran kentsel sit alanı ve bu alanı çevreleyen etkileme geçiş bölgesiyle, Balbey’de yıllardır çözüm üretilemeyen sağlıksız yapılaşma, yıpranma, köhneleşme ve değersizleşme gibi problemler ortadan kaldırılacak. Türkiye’de eşine rastlanmayan şekilde katılımcı yöntemlerle ele alınan bu alanda ilk kez bir yenileme projesi “önce uzlaşı yani vatandaşın beklentileri, sonra plan” ilkesiyle yürütülüyor. ANET, temel koruma prensiplerinden ve Balbey’i Balbey yapan tarihsel özelliklerinden taviz vermeden, hak sahiplerinin beklentilerini karşılayarak Balbey’in Antalya’mıza değer kazandırmasını sağlamayı hedefliyor.Antalya’yı kuşbakışı izlemek isteyenlerin adresi Tünektepe oluyor. Antalya’nın 50 yıllık hayali olan teleferik projesini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Sarısu’dan 605 rakımlı Tünektepe’ye saatte 1200 kişi taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Antalya’nın 30 yıllık hayalini gerçekleştirdiği Tünektepe Teleferik, 550 bin kişiyi zirveye taşıdı. Sarısu’da denizin keyfini yaşayan Antalyalılar, Tünektepe’de eşsiz manzaranın keyfini sürüyor. Zirveye çıkan vatandaşlar aileleriyle birlikte teleferik tesisinde manzaranın tadını çıkartıyor. Vatandaşlar, Teleferik Kafe’nin muhteşem manzarası eşliğinde, zengin menüden yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını oldukça uygun fiyatlarla karşılayabiliyor. Ayrıca kafenin etrafına yerleştirilen 4 adet dürbünle, Antalya’yı keşfetme imkânı buluyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden düzenleyerek vatandaşın hizmetine sunduğu Topçam ve Sarısu Mesire Alanları ise şehir stresinden uzak, doğayla iç içe bir atmosfer sunuyor. ANET A.Ş. tarafından yönetilen Sarısu Mesire Alanı aylık ortalama 210 bin kişilik girişle yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Özellikle piknik için Antalyalıların tercih ettiği mesire alanları haftanın yedi günü bir yaşam merkezi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Otoparkı, oturma grupları, lavabo ve mescitleriyle 5 yıldızlı hizmetin verildiği mesire alanlarında vatandaşlar denize girip mangallarını yakarak huzurlu ve sakin ortamın keyfini sürüyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Antalya’da yaşayıp denizin keyfini süremeyen kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak hizmete sunduğu Sarısu Kadınlar Plajı, kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kadınlara 5 yıldızlı hizmet verilen plaj ayda ortalama 75 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, rekor kırıyor. Kadınların konforu için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü Kadınlar Plajı’nda, şezlong, şemsiye gibi plaj hizmeti de ücretsiz veriliyor. Plajda, spor alanlarından, kum banyosuna, et, balık restoranlarından pastaneye, kuaföründen SPA ve hamamına eksiksiz bir hizmet sunuluyor. Cankurtarandan, güvenlik görevlisine kadar bütün personelin kadın olduğu plajda, kadınlar kendilerini hiç olmadığı kadar rahat ve özgür hissediyor.Antalyalı çocukların gözdesi, Türkiye’nin en büyük kapalı alanına sahip olan Zıp Zıp Park birbirinden eğlenceli oyun parkurlarıyla 2-15 yaş arası çocukları ağırlıyor. Avrupa’nın ikinci büyük trambolinine sahip parkta, kaydıraklarda ve şişme oyun parkurlarında macera dolu dakikalar yaşayan çocuklar gönüllerince eğleniyor. Aileler çocuklarını Zıp Zıp Park’a güvenle emanet ederken, çocuklar da keyifli bir gün geçiriyor. Aylık ortalama 30.000 ziyaretçiyi ağırlayan Zıp Zıp Park, çocukları kapsayan sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi yenilenen yüzüyle Kaleiçi ve denizin doyumsuz manzarasını izleme fırsatı sunuyor. ANET tarafından işletilen Tophane Parkı’nda engelli asansörünün yanı sıra zemine uyarıcı takip ve ikaz bantları da konularak engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı. Tophane Çay bahçesinde kahvaltıdan, gözlemeye, dondurmadan mantıya kadar zengin ve lezzetli bir menü sunuluyor.ANET, otopark işletmeciliğinde de farkını ortaya koyuyor. Yol otoparklarında 3 bölge, 10 caddede ana arterler üzerinde parkomat uygulaması yapan ANET, Antalya kent merkezinde park sorununun en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Sinan Mahallesi’ndeki Mekanik Katlı Otopark ile önemli bir ihtiyacı giderdi. Ekim 2017’den bugüne kadar 110 bin araca hizmet veren mekanik katlı otopark 7 gün 24 saat esasına dayalı hizmet veriyor. Vale hizmeti de bulunan otopark, Kaleiçi’ni ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlere de büyük kolaylık sağlıyor. ANET aynı zamanda Konyaaltı Sahil düzenlemesi projesi kapsamında bin araçlık park alanı oluşturarak bölgedeki önemli bir ihtiyaca da cevap verdi.ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, Antalya’ya değer katan projeler ile ufkumuzu açarken, ANET olarak bizler de kültürel ve sosyal yaşamı destekleyen bu projeleri en güzel şekilde işleterek vatandaş memnuniyeti yaratma gayreti içerisindeyiz. ANET Mezbahane hizmetleri ile Antalya halkı başta olmak üzere; insanlarımızın daha sağlıklı et ve süt ürünlerini tüketmesini sağlamak amacı ile kurulmuş bir iştirak olmasına karşın bugün gelinen noktada Antalya’nın en önemli değeri Balbey’in geleceğine yön verecek projeye katkı sunacak noktaya gelmiştir. İşletmesini üstlendiğimiz Tünektepe, Topçam Mesire Alanı, Sarısu Kadınlar Plajı bugün Antalya’nın en önemli zenginlikleri arasında yer almaktadır. Başkanımız Menderes Türel’in talimatları doğrultusunda bu işletmelerde halkımıza en güzel hizmeti en uygun fiyatlarla sunmak hizmet politikamızın temelini oluşturuyor” dedi.İHA