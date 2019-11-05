ANKARA - Suriye Anayasa Komitesinin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, Komite'nin Suriyelilerin kendi kaderlerini belirleyeceği siyasi süreç için bir adım niteliğinde olduğunu söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) bir dönem başkanlığını üstlenen Bahra, İsviçre'nin Cenevre kentinde dün ikinci turuna başlanan anayasa görüşmelerindeki durumu, AA muhabirine değerlendirdi.

Dün başlayan ve yalnızca 45 kişilik küçük yapı ismi verilen yazım kurulunun katıldığı oturumun olumlu atmosferde geçtiğini belirten Bahra, "Bazı konularda görüş ayrılığı vardı. Ana hedef, 150 üyenin katıldığı toplantılardaki tartışmalardan ve önerilerden faydalanmaktı. Bugün bütün tarafların grupları ayrı toplanarak öneri ve notlar üzerine çalışacak. Bunlar anayasa maddelerine ilişkin öneriler olacak." ifadelerini kullandı.

Bahra, toplantıların günde 4 saat şeklinde planlandığını, sonrasında her heyetin kendi içerisinde toplanacağı bilgisini vererek şöyle devam etti:

"Biz görüşmelerin 8 saat olmasını, turların 3 hafta kesintisiz sürmesini temenni ediyoruz. Şu ana kadar sadece bir hafta çalışma konusunda anlaşmaya varabildik. Rejim heyeti, bunda ısrar ediyor. Kalan 3 haftada ise gruplar içi müzakereler olacak.

45 kişilik küçük yapının ilk toplantısında birbirine çok uzak görüşler vardı. Bu hafta, Suriyelilerin gelecek haftalar için çalışma gündemi belirleyip belirleyemeyeceklerini ve sürekli çalışıp çalışamayacaklarını göreceğiz."

"Anayasaya nihai onayı, Suriye halkı verecek"

Bahra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye halkına şunu söylemek istiyorum; Anayasa Komitesi konusu çok önemli. Bu Komite, tek başına tam siyasi çözüm değil. Anayasa Komitesi, siyasi çözümün aktif hale getirilmesinin bir parçasıdır. Suriyelilerin kendi kaderlerini belirlemesi için bir adımdır. Ancak bu Komite çalışmaları, bir müzakere sürecidir. Anayasaya nihai onayı Suriye halkı verecek. Anayasa Komitesi, yönetim, seçimler ve terörle mücadele gibi diğer konuların görüşülmesi için bir anahtardır."

Komite'nin yapısı

Komite, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, Komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı, üç listeden seçilen on beşer kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komite'nin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari üstleniyor.