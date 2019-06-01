Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi kutlaması

Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi kutlaması
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İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi.

Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi kutlaması 
- Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi'nde Kadir Gecesi coşkuyla idrak edildi 
 İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi. 
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde, ibadet etmek isteyenler Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu. 
Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti. 
Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti. 
Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi. 
 
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HATAY (AA) -
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