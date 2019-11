.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

ANKARA - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Yunan kulübü Olympiakos ile karşılaştı.

Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan Anadolu Efes, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic'in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti.

Ev sahibi ekip, Anadolu Efes savunmasını Paul ve Printezis'in şutlarıyla geçtiği 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (58-67) indirdi. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'i galibiyete, 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin taşıdı.

Anadolu Efes, gruptaki 5. galibiyetini, Olympiakos ise 5. mağlubiyetini aldı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer