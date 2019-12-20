Anadolu Ajansından Genç İletişimciler İçin "Gelecek 100 Yılın Habercileri" Projesi

Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında hayata geçireceği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi ile iletişim fakültelerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere haber çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma fırsatı sunuyor.AA, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağı 2020'de Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerindeki lisans öğrencilerini teşvik etmek ve onların hazırladıkları özgün çalışmaları daha geniş kitlelere duyurmalarını sağlamak için yeni bir proje hazırladı."Gelecek 100 Yılın Habercileri" adını taşıyan proje kapsamında, öğrencilerin bireysel veya grup olarak hazırlayacağı haber, fotoğraf, video ve infografikler, AA'da oluşturulan "Seçici Kurul" tarafından değerlendirilecek. Haber kriterlerine uyan ve başarılı olan çalışmalar, AA'nın internet sayfası ve 100'üncü yıl için özel hazırlanan mikro site üzerinden okurlarla paylaşılacak.