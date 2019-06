Güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sonrası güven ortamının tesis edildiği Amanos Dağları'nın eteklerindeki Hatay Karlısu Göleti, su kayağı sporcularının uğrak adresi haline geldi.Merkez Antakya ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede Amanos Dağları eteklerindeki Karlısu Göleti’ne, Hatay Büyükşehir Belediyesince seyir terasları ile piknik alanlarının yanı sıra su kayağı ve çeşitli su sporları için sistem kuruldu.Profesyonel antrenörlerin, sağlık ekiplerinin görev yaptığı, bölgede tek olma özelliği taşıyan tesiste aynı anda 12 su sporcusu kayak yapabiliyor.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın bir dönem Suriye'deki iç savaşla anılan bir şehir olmasından dolayı çok rahatsızlık duyduklarını söyledi.Şu an Hatay için bu algının kırıldığını, Amanoslar eteklerinin de insanların rahat rahat gezebileceği duruma geldiğini vurgulayan Savaş, şunları kaydetti:"Bizim Amanoslar'ın eteklerinde çok güzel bir Karlısu Göleti'miz var. Bu tesis bölgede tek olma özelliği taşıyor. Bu gölette çok güzel faaliyetler yapmak üzere yaklaşık bir buçuk yıldır çeşitli çalışmalar yaptık. Göletimizin kenarında kapalı ve açık mekanlarımız var. Göl içerisinde güzel bir havuz yaptık. Burada gençlerimiz, çocuklarımız rahat rahat yüzebilecekler. Bunların dışında burada kano yarışları, su kayağı yarışları düzenlemek istiyoruz."- "Hem turizme hem de ticarete katkı sağlayacak"Göl içerisine balık bırakıldığını anlatan Savaş, gölette balık tutma yarışması da yapacaklarını ifade etti.Savaş, göletin sadece Hatay'ın değil, tüm civar illerin görmek ve spor yapmak isteyeceği bir mekan olacağının altını çizerek, şöyle devam etti:"Amanoslar'ın etekleri eskiden korkuyla anılan yerlerdi. Şu anda sporla huzurla ve güzelliklerle anılmasını sağlayacak faaliyetler içerisindeyiz. Gölet, Antakya'yı ve ovanın bütününü görebilecek konumda çok güzel bir yer. İnşallah buradan faydalanan insan sayımız gittikçe artacak, Hatay'ın hem turizmine hem de ticaretine katkı sağlayacak. İmkanlarımızı zorlayıp Hatay'ın savaşın gölgesinde kalan bir şehir olmadığını, Hatay'da hayatın normal şekilde devam ettiğini, bu kentte insanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşam mücadelesi verdiğini göstereceğiz."- "Yüzme bilmek şartıyla herkes kayabilir"Su kayağı antrenörü Ahmet Atalay da doğa ile iç içe olan tesisin kısa süre önce açılmasına rağmen ilginin üst düzeyde olduğunu söyledi.Tesiste tüm ekipmanların bulunduğunu aktaran Atalay, şöyle devam etti:"Tüm kişiler yüzme bilmesi şartıyla mayosuyla, havlusuyla gelip bu spordan faydalanabilirler. Can kurtaran, sağlık görevlisi eşliğinde bu sporu yaptırıyoruz. Önceliğimiz can güvenliği. Bunun akabinde eğlenceli çok güzel bir ortam burası. Bu yıl nasip olursa burada su kayağı alanında şampiyona yapılmasını istiyoruz."Su kayağı yapmak üzere tesise gelen Volkan Karaca ise Hatay'da böyle bir imkan bulabildikleri için mutlu olduğunu söyledi.Su kayağının çok eğlenceli olduğunu anlatan Karaca, "Keyifle kayıyoruz. Aynı zamanda spor yapıyoruz. Kendimi bu sporda geliştirmek istiyorum." dedi.HATAY (AA) - OZAN EFEOĞLU -