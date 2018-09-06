Altınbeşik Mağarası ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Altınbeşik Mağarası ziyaretçilerini hayran bırakıyor
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Isparta Düğün Salonları
  - Altınbeşik Mağarası ziyaretçilerini hayran bırakıyor  
  - Sarı renkteki beşik şeklinde olan kemerleri dolayısıyla Altınbeşik ismini aldı 
  - Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor 
 
 - Antalya'nın İbradı ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.   

  Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan sarı renkteki beşik şeklinde olan kemerleri dolayısıyla Altınbeşik ismi verilen ve yer altı gölü üzerinde masmavi sularında botla gezilebilen mağarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. 
  Mağaranın içine botlarla giren ziyaretçiler, kürek çekerek gizemli bir yolculuğa çıkıyor. 
  İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nin güneydoğusunda bulunan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içindeki mağara, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü büyük yer altı gölüne sahip. Denizden 450 metre yükseklikte, İbradı'ya 13.5 kilometre, Ürünlü'ye 4 kilometre mesafedeki mağaraya, 400 metre uzunluğundaki bir yer altı gölü üzerinden botla, ekipmansız girilebiliyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken mağara, muhteşem görsel zenginliğiyle fotoğraf tutkunlarının da gözdesi. 

  Nevşehir ilinden Altınbeşik Mağarasına 5 yıl önce gelen Ebru Uslu, 5 yıl aradan sonra tekrar Altınbeşik Mağarasını ziyaret ettiğini söyledi. Uslu, "Nevşehir'den geldim. Burayı 5 yıl önce ziyaret etmiştim. Bu eşsiz güzelliği görmek için yeniden geldim. Torosları zaten eşsiz güzellikleri yeşili bol oksijeni ve  köyleriyle biliyoruz. Fakat Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyük yer altı gölüne tekrar geldim ve burası gerçekten eşsiz bir güzellik. Eşsiz bir mavisi var. Travertenleri Pamukkale gibi bir harika. Mağaranın içerisine girdikten sonra sessizlik huzur ve muhteşem bir görüntüsü var. Buraya herkesin gelmesini istiyorum. Çünkü, Toroslar sadece yeşilden oluşmuyor. Bota biniyorsunuz. İçerisi serin ve muhteşem bir gezinti yapıyorsunuz. Bu muhteşem güzellik anlatılmakla bitmez. Toroslar'da sadece yeşillik değil harika bir mavisi de var" dedi. 
 
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İHA
                                         
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