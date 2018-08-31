- Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde 30’uncu Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Güreşleri’ne 50’ye yakın başpehlivanın katılması bekleniyor.Bu yıl 30’uncusu düzenlenecek Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri hazırlıkları tamamlandı. 30’uncu Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri kapsamında düzenlenen güreşler Pazar günü saat 09.00’da minik, teşvik, ayak, tozkoparan, deste küçük, Orta ve büyük boy kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Güreşlere 50’ye yakın başpehlivanın katılması bekleniyor.Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, “30’uncusunu gerçekleştireceğiz güreşlerimiz 2 Eylül Pazar günü başlıyor. Ata sporumuzu yaşatmak için bu yıl 30’uncusunu gerçekleştireceğiz. Güreş öncesinde tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Güreşlere Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde 50’ye yakın başpehlivan katılacak. Tüm halkımızı güreşlerimize bekliyorum” dedi.İHA