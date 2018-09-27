- Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği’nin ortak organizasyonu olan “7. Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması” 07-09 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.7. Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması, 07-09 Kasım tarihleri arasında Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Lise, üniversite, usta şefler ve yöresel lezzetler kategorisinde düzenlenecek organizasyonda yarışmacılar, 3 gün boyunca farklı lezzetler ve şovlarla yeteneklerini gösterme imkânı bulacaklar.Yarışmacılar kendi düzen ve kategorilerine göre başvurularını Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği’ne yapmaya başladı. 3 gün boyunca devam edecek yarışmalarda Alanya avokadosundan yapılacak çeşitli salata ve mezeler de yarışacak. Şeflerin unutulmaz tabaklarının ve muhteşem lezzetlerine eşlik edecek olan Alanya avokadosu, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmanın gözdeleri arasında olacak.Alanya Belediyesi Mutfak Mirası Alanya Yöresel Yemekler Kategorisi ve Tüm Yörelerden Lezzetler Kategorisi olarak iki kategori daha bu sene de yöresel lezzetler bölümünde yerini alacak. Bu kategoride, Mutfak Mirası Alanya çatısı altında yöresel yemeklerin tanıtılması ve korunması hedefleniyor. Yöresel Lezzeteler Kategorisi’nin başvuruları ise Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından şahsen alınacak.“Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması”nın Türkiye’nin en prestijli 2. gastronomi yarışması olduğunu söyleyen Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, "Yarışmaya yurt içi ve dışından yüzlerce elit aşçı katılacak. TV yemek programı yapımcıları, bloggerlar, gastronomi sektörü duayenleri ve basın mensupları bu yarışmaya büyük ilgi gösteriyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde Alanya'da 3 gün boyunca ağırlayacağız. Alanya yemeklerinin yanında ağırlıklı olarak Alanya avokadosunun tanıtımına odaklanıyoruz. Yerli ve yabancı aşçılar hazırlayacakları yemeklerde avokadoyu kullanarak farkındalık oluşturacaklar. Alanya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, tatil için bölgemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin, Alanya yöresel yemekleriyle de buluştuğunu vurgulayacağız" dedi.2017 yılında yapılan yarışmada 500 yarışmacı 80 jüri tarafından değerlendirilmişti. Uluslararası standartlara göre yapılan değerlendirmeler sonrası dereceye giren yarışmacılar madalyalarını ve kupalarını evlerine götürmüşlerdi.İHA