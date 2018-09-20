Alo Gıda 174 hattına 9 ayda bin 828 şikayet geldi

Alo Gıda 174 hattına 9 ayda bin 828 şikayet geldi
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Isparta Düğün Salonları
  - Alo Gıda 174 hattına 9 ayda bin 828 şikayet geldi   
  - Denetlenen 28 bin 500 işyerinden 492'sine idari para cezası uygulandı   
 
-Antalya genelinde  2018 yılı başından bu güne kadar 28 bin 700  gıda işyerinin denetlendiği , 492 işyerine ise idari para cezası uyguladığı bildirildi.  Alo Gıda 174 hattına ise yine ilk 9 ayda bin 828 şikayet geldiği , şikayete konu işletmelere bin 791 denetleme gerçekleştirildiği kaydedildi. 
  Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya’da yaşayan vatandaşlar ile birlikte, yıl boyu misafir edilen yerli ve yabancı turistlerin sağlıklı ve güvenilir gıda tüketebilmelerini sağlamak amacıyla Tüketici Bilgilendirme Noktalarında hizmet vermeye devam ediyor. 
  Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Döşemealtı İlçe Tarım ve Oraman Müdürü Funda Ayar Şensoy ve Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp Döşemealtı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Döşemealtı ilçesinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kurulan Tüketici Bilgilendirme noktasında bir araya geldi. 
  İl Müdürü Özen, Ziraat Fakültesi Dekanı Davut Karayel’e gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirerek, İl genelinde 19 İlçede “Tüketici Bilgilendirme Noktası” kurulduğunu ve bu noktalarda İl Müdürlüğü teknik personelince tüketicilerin bilgilendirildiğini aktardı. 
  Özen, uygulamanın faaliyete geçtiği 2017 yılı Nisan ayından bu güne kadar toplam 10 bin 933 kişinin ziyaret ettiği bilgilendirme noktalarında, gıda güvenilirliği ve hijyeni, gıda satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve Alo 174 Gıda Şikayet Hattı konularında tüketicilere bilgi verildiğini, bilgilendirme yapılan tüketicilere toplam 13 Bin 370 adet liflet ve Broşür dağıtımı yapıldığını söyledi. 
  Özen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Antalya genelinde gıda işletmeleri ile ilgili olarak 2018 yılı başından bu güne kadar, Bin 828 adet Alo 174 Gıda Şikayeti sebebiyle, şikayete konu işletmelere denetim gerçekleştirildiği ve sonucunda şikayet sahibinin bilgilendirildiğini söyledi. Yeterli kalitede ve ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmenin her insanın en temel hakkı olduğunu vurgulayan Özen, bu temel hak doğrultusunda, İl Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza her zamankinden daha büyük bir gayret, azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. 
 
  28 bin 700 işyeri denetlendi 
  Antalya genelinde faaliyet gösteren 28.500 gıda işletmesine 2018 yılı başından itibaren 28.700 denetim gerçekleştirildiği, bu denetimler sonucunda 492 adet idari para cezası uygulandığı, denetimlerin 1791 adetinin Alo Gıda 174 hattı şikayeti sebebiyle yapıldığı bildirildi. 
 
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İHA                           
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