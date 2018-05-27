- 19 Mayıs tarihinde Türk boks kulübü EC BOXİNG tarafından Trabzon’da düzenlenen muhteşem boks galasında rakibini nakavtla yenen Alman Dünya Boks Şampiyonu Mario Daser, karşılaşmanın ardından dinlenmek için Antalya’yı tercih etti.Türk ve Türkiye aşığı olan ayrıca az da olsa Türkçe de konuşan Dünya Kıtalararası ve Avrupa şampiyonu Mario Daser’in promotörlüğünü Erol Ceylan yaparken antrenörü Bülent Başer ve basın danışmanı da yine Vedat Alyaz. Aynı zamanda çeşitli şirketleri de olan Alman sporcunun birlikte çalıştığı kişiler de çoğunlukla Türklerden oluşuyor. Çocukluğu da Almanya’daki bir Türk mahallesinde geçen sporcu bu yüzden Türkiye ve Türklere oldukça büyük sempati duyuyor. Basın danışmanı Vedat Alyaz yaptığı açıklamada; "Alman sporcumuz Mario Daser dinlenmek için Miami veya Dubai’yi de seçebilirdi. Ancak ben burada huzur buluyorum diyor. Mario'nun ülkemizi tercih etmesi bizleri ayrıca gururlandırıyor" dedi. Özellikle daha önce de kamp yaptığı Rixos Hotel, bana aradığım her şeyi sunuyor diyen Daser; "Dünyanın en modern spor salonlarından hiç bir eksikliğiyok. Uçsuz bucaksız, mas mavi sahili, mükemmel servisi, güler yüzlü personeli ve gerektiğinde kafamı dinleyebileceğim mekanlarıyla tam aradığım ortam. Dünyanın dört bir yanını gezdim ancak burası kadar bana hitap eden, huzur veren başka bir yer görmedim. Bu yüzden yakında yapacağım dünya şampiyonluk antrenman kampını da yine ekibimle birlikte Antalya-Kemer’de bulunan Rixos Sungate hotelinde gerçekleştireceğim’ dedi.Almanların ön yargılarını kırıyorumTürkiye’ye karşı ön yargıların arttığı bu dönemde insanları aydınlattığını belirten Mario Daser, "Bunu Alman medyasına verdiğim röportajlarda özellikle vurguluyorum ve böylesi mükemmel yerlere onları da davet ediyorum. Son zamanlardan çeşitli politik nedenlerden dolayı Türkiye’ye karşı ön yargı ile bakan vatandaşlarıma Türkiye’yi tavsiye ediyorum. Buraya gelen çok sayıda arkadaşım oldu ve döndüklerinde daha önce Türkiye hakkında düşündüklerinden dolayı hata ettiklerini fikirlerinin değiştiğini ifade ettiler" diyerek ön yargının sağlıklı olması gerekiyor" dedi. Sporcunun antrenörü Bülent Başer, Mario’nun bokstan para kazanmaya ihtiyacı olmadığını belirterek, "Aslında kendisi çok sayıda şirketler grubunun sahibidir. Maddi olarak durumu çok çok iyidir. İhtiyacı olduğu için değil, geçirmiş olduğu fakir çocukluk dönemi nedeniyle insanlara şunu anlatmak istiyor, 'Asla ümitsizliğe kapılmayın. Şayet bir şeyi gönülden ister ve onun için yeterince çalışırsanız mutlaka elde edersiniz. Düştüğünüz zaman kalkın ayağa ve kaldığınız yoldan devam edin' mesajını vermek için bu sporu yapıyor" dedi.İHA