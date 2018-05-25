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ALKÜ’nün GES ve Güneş evine 1 milyonluk hibe

ALKÜ’nün GES ve Güneş evine 1 milyonluk hibe
TÜRKİYE
G.Tarihi: 23.05.2018 15:32
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Isparta Düğün Salonları
            
  - ALKÜ’nün GES ve Güneş evine 1 milyonluk hibe   
 
 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite’sinin (ALKÜ) 1 milyon TL bütçeli Güneş Enerji Santrali (GES) ve Güneş Evi projesi kabul edildi.   
 ALKÜ tarafından Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı’na sunulan, 1 milyon TL bütçeli “ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu” başlıklı projesi BAKA’dan 900 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı. 
  
 Fakültenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 
 900 bin TL’si BAKA, 100 bin TL’si ALKÜ tarafından karşılanacak olan yaklaşık 1 milyon TL bütçeli proje kapsamında, ALKÜ Kestel Yerleşkesindeki Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi çatısının bin 200 metrekarelik alanında, 145 kW kurulu gücünde güneş enerjisi santrali kurulacak. Kurulacak olan GES ile yılda 300 ile 350 bin kWh enerji üretilecek olup bu miktarın, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'nin yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yarısına karşılık geleceği tahmin ediliyor. GES ile karşılanan elektrik sayesinde, yıllık olarak ALKÜ yaptığı CO2 salınımın da 180 ton düşmesini ön görüyor. 
 
 Elektrik üretilip eğitim verilecek 
 Projenin  “Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu” ayağında, GES ile elektrik üretiminin yanı sıra, bir de Güneş Evi kurulacak. Bu sayede ALKÜ sadece kendi enerji tüketimini düşürmeyi değil, aynı zamanda üniversitenin öğrencileri ve çevredeki okullardaki öğrencilerden başlayarak tüm paydaşlara Alanya‘da yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilincin ve teknik konulardaki bilginin arttırılmasını da sağlamış olacak. Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi olarak düşünülen Güneş Evinde güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi üretimi ve solar enerji ile termal proses uygulaması eğitim sistemleri kurulacak ve öğrencilere eğitimler verilecek. Bu kapsamda, Rafet Kayış Mühendislik ve Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‘ne bağlı liselerdeki öğrencilere eğitim verilmesi planlanıyor. 
 
 Pınarbaşı: “Hedef enerjisini kendi üreten üniversite” 
 ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Son yıllarda ülkemiz ve gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim giderek artıyor. Dünya da giderek fosil enerji kaynaklarından uzaklaşıyor. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde daha temiz, doğayı ve çevreyi kirletmeyen bir teknoloji ile enerji üretilmiş oluyor. Çoğu Avrupa ülkesinde yenilenebilir enerji kaynakları teşviki ve kullanımı oldukça artmış durumda. Türkiye de coğrafi konum olarak, ayrıca Alanya’mız da bol güneşi ile GES projeleri ile temiz enerji üretmek için gayet uygun bir konumda. Bu projedeki GES santrali ile üniversitemizin elektrik giderleri azalmış olacak, bu konuda toplumda bir farkındalık oluşturulmuş olacak; hem de Güneş Evi ile eğitim amaçlı olarak hem kendi öğrencilerimize hem de Milli Eğitim öğrencilerine fayda sağlanmış olacaktır. Bu projeyle birlikte hedeflerimizden biri olan kendi enerjisini kendi üreten bir yerleşkeye dönüşme yolunda da adım atmış olacağız” dedi. 

İHA               
 
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