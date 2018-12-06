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ALKÜ’de Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası ve 15 Temmuz gazisi konuştu

ALKÜ’de Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası ve 15 Temmuz gazisi konuştu
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  - ALKÜ’de Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası ve 15 Temmuz gazisi konuştu 
 
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Şehit Kaymakam Safitürk ve 15 Temmuz konuşuldu.   
  ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda, Mardin’de görevi sırasında şehit edilen eski Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk ve 15 Temmuz Gazisi Metin Doğan öğrencilerle bir araya geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program tüm şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. 
  
  "Dağa giden kaynakları durdurduğu için şehit edildi" 
  Şehit Kaymakam’ın babası Mehmet Safitürk oğlu hakkında gelen bir soru üzerine, "Hangi anne babaya sorarsanız evladından daha iyi bir evlat yoktur. Benim yavrum 7’nci çocuğumdu. Rahmetli oğlum bize diyordu ki, 'Ben çok yaşamayacağım.' Fakat en küçük çocuğumuz olduğu için onun böyle bir şey yaşayacağı hiç aklımıza gelmiyordu. Oğlumun okul hayatında olsun, arkadaşlarıyla uyumu olsun hiçbir konuda hiçbir şikayet almadım. Görevi ve öğrenciliği sırasında bizimle çok kalamadı. Yanımıza geldiği zamanlarda kahvaltı sofrasında bile ders çalışırdı. Kendini çok iyi yetiştirmişti. Oğlum öğrenciliği sırasında da görevi sırasında da görevine sadık biriydi, zaten şehadetine sebep de görevine sadık olmasından gelir. Çünkü oğlum hırsızlarla işbirliği yapmadığı için kayyumda dağa ayrılan kaynakları durduğu için şehit edildi" diye konuştu. 
  
  "O gece ölmeyi göze aldı" 
  Asım Safitürk’ün ardından 15 Temmuz Gazisi Metin Doğan hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını öğrencilere anlattı. 15 Temmuz akşamı Ankara’dan gelen misafirleri ile evde otururken darbe girişimi olduğunu öğrenen Metin Doğan, misafirleri ve kardeşi sokağa çıkmasına engel olmak istese de onları dinlemedi. Tüm itirazlara rağmen hemen sokağa çıkan ve en kritik noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı önüne gitmek için taksi arayan Doğan, yoldan geçen bir motosikletliyi durdurdu. Doğan bu dakikalarda yaşadıklarını şöyle anlattı: "Motosikletli kişiye, 'Allah rızası için beni havaalanına götürür müsün?' dedim. Gözlerimden ne kadar çok gitmek istediğimi anlayınca bunu kabul etti. Yüzünü bile tam görmedim. O kişiye, 'Bak kardeş seni tedirgin etmemek için söylemedim ancak belki de bu gece öleceğim. Bu paraya ihtiyacım yok. Al kendine benzin parası yap' dedim. Tüm ısrarlarıma rağmen kabul etmedi. Ona dualar ederek vedalaştım ve havaalanının girişinde tankları ve askerleri gördüm." 
  
 "Siz kimin askerlerisiniz?" 
  Doğan, Atatürk Havalimanı önüne geldiğinde mermi sesleri duyduğunu ve uzakta telsizli kişiler gördüğünü ifade ederek, "Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru giderken 'Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?’ diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Bağırmaya devam ettim. Sonra tank hareket etmeye başladı. Ben de tankın sağ paletinin altına yattım. Tam o sırada durdu" diye konuştu. 
  Olaylar sırasında ölüm anının geldiğini hissettiğini dile getiren Doğan, "O ölüm anını yaşamak için bekledim. Çünkü beni sürekli uyarıyorlardı ve aksi takdirde ateş edeceklerini söylüyorlardı. Tüm hareketimin 5-10 dakika arasında gerçekleştiğini düşünüyorum. Eğer darbeciler başarıya ulaşacak olsalardı, ölmeyi ve o anı görmemeyi çok isterdim. O zaman kendimi mutlu hissedecektim. Tank üzerimden geçseydi 240 kişi gibi şehit olacaktım" şeklinde konuştu. 
  Programın ardından 15 Temmuz Gazisi Metin Doğan, ALKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının düzenlediği kitap okuma etkinliğine katıldı. Etkinliğe, öğrenciler ve Alanya Kızılay Şubesi de katıldı. 
 
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İHA
                                         
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